Unrühmliche Top-Platzierung für die Kielerinnen und Kieler: Nirgendwo überschreiten Autofahrer nachts so häufig die Geschwindigkeit in Tempo-50-Zonen wie in der Landeshauptstadt. Das ergab eine Auswertung des Magazins „Der Spiegel“. Experten machen dafür zwei Gründe aus.