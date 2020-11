Ein Leerstand an prominenter Stelle im Einkaufszentrum Sophienhof verschwindet. In die Räume der ehemaligen New-Yorker-Filiale zieht die Spielwaren- und Kindermoden-Kette Spiele Max ein. Die Eröffnung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Dafür geht an anderer Stelle ein langjähriger Mieter.