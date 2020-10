Kiel

Nurgül ist eine junge Mutter und schnappt sich an den Spieltagen nicht nur ihren Sohn, sondern auch ihre Freundin, deren Kleine noch in den Kindergarten geht. „Ich find’s schön“, sagt die Ellerbekerin, die vor allem zu schätzen weiß, dass der Nachwuchs dann Gelegenheit bekommt, zusammen mit vielen anderen Kindern zu spielen: „Dann ist es halt gleich interessanter.“

Genau das ist auch die Idee. Seilhüpfen lässt es sich zwar auch alleine, viel schöner ist es aber, wenn ein paar Gleichgesinnte dabei sind. Dasselbe gilt für Gummitwist oder den Klassiker „Fischer, Fischer wie tief ist das Wasser“. „Wir setzen auf die alten Spiele, für die kaum Material nötig ist und die immer noch Spaß machen“, erläutert Birk Indorf, der an der Fachhochschule Kiel Soziale Arbeit studiert und in Ellerbek als Honorarkraft zum Spielen animiert. „Wenn man sieht, mit wie viel Begeisterung die Kinder oft mitmachen, geht einem das Herz auf“, schwärmt Indorf.

Kinder auf dem Ostufer brauchen manchmal mehr Bewegung

Schon einfach, aber zugleich durchaus anspruchsvoll ist unterdessen Luca zugange. Der Siebenjährige war schon am 13. Juni bei der Spiel-Premiere auf dem Tilsiter Platz dabei und ist überhaupt so ziemlich der treueste Besucher.

Diesmal hat er sich eine Hüpfstange gegriffen, die dank integrierter Feder beachtliche Sprünge erlaubt, aber auch eine ganz schöne Herausforderung für den Gleichgewichtssinn darstellt. Luca lässt sich davon nicht beeindrucken, er hebt nach kurzem Warmhüpfen mehr als hundertmal ab, ohne einmal umzufallen. Und das am Hang. Auch wenn noch so viel Spaß im Spiel ist, einen ernsthaften Hintergrund gibt es trotzdem. Den Anstoß gaben laut David Vetter vom Stadtteilbüro die regelmäßigen Berichte zum Gesundheitszustand der Menschen in den Kieler Stadtteilen. Und damit verbunden die offensichtliche Tatsache, dass es Kindern auf dem Ostufer oftmals eklatant an Bewegung mangelt. „Dagegen wollen wir etwas tun, und zwar ohne erhobenen Zeigefinger“, betont Vetter.

Stadt ist mit im Boot

Als Partner mit im Boot sind die Kinder- und Jugendhilfedienste (KJHD) der Stadt Kiel. Diese Einrichtung bittet schon seit mehr als zwei Jahren immer dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr zum Toben und Spielen auf den Helmut-Hänsler-Platz in Dietrichsdorf. Mit so großem Erfolg, dass zuletzt wegen des Corona-Schutzes der Zulauf sogar zeitweise begrenzt werden musste. „Ein tolles Erfolgsprojekt“ ist das aus Sicht von Christian Buske, der als Koordinator bei den KJHD tätig ist.

Er kann sich deshalb absolut vorstellen, dass am Ende dieser Spielsaison über eine zeitliche Ausweitung in Ellerbek oder auch über räumliche Erweiterungen in anderen Stadtteile auf dem Ostufer nachgedacht wird.

Ohnehin zum Konzept gehört das Ziel, dass die Eltern bei den Spielnachmittagen, die sich vor allem an Kinder im Grundschulalter richten, mit dabei sein sollen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die Mütter und Väter auch außerhalb der organisierten Angebote zum bewegungsbetonten Spielen animieren.

