Corona-Abstand wird spielend eingehalten

Kiel

Voraussetzung dafür war ein Hygienekonzept. Dabei geht es fast ausschließlich um Abstandsregeln. „Werden diese nicht eingehalten, müssen wir die Spielplätze wieder schließen“, heißt es seitens der Stadt. „Denn wir können nicht alle Plätze gleichzeitig beaufsichtigen.“

Bürgermeisterin appelliert: "Halten Sie sich an die Regeln"

Bürgermeisterin Renate Treutel appelliert daher an die Kieler: „Halten Sie sich an die Regeln – ein Sommer ohne Spielplätze geht doch nicht.“ In einer Videobotschaft sagt Treutel weiter: „Manche Plätze sind völlig überfüllt“, da herrsche ein hohes Infektionsrisiko. Die bisherige Bilanz von Stefan Simon, Abteilungsleiter im Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen, fällt dennoch positiv aus: „Auf den allermeisten Plätzen sind die Menschen vernünftig. Wegen ein paar Ausreißern würden wir die Plätze jetzt nicht wieder schließen.“ Insgesamt hat Kiel 208 öffentliche Spielflächen, darunter 43 Bolzplätze, die jetzt genauso wie die sieben Skateanlagen wieder genutzt werden können. Gleiches gilt auch für 46 Schulhöfe, die nach Ende der Schulzeit als Spielräume zugänglich sind.

Anzeige

Auf dem Spielplatz am Schützenpark lief es gestern nach Simons Einschätzung „vorbildlich“. Ramona Heinz war mit Frederick (5) und Jette (9) seit Dienstag dreimal für je drei Stunden hier. Die Familie ist so froh, dass sie die Spielgeräte wieder nutzen darf. Welche Regeln dabei gelten, hat die Mutter aus den Piktogrammen entziffert, die hier und auch rund um alle anderen Spielplätze hängen. Auf Symbolen ist darauf das Hygienekonzept erklärt. Der Begriff Hygiene führt allerdings in die Irre, denn um Desinfektionsmaßnahmen handelt es sich nicht. „Das könnten wir auch gar nicht leisten“, sagt Stefan Simon. Denn jeder Platz werde von den Kontrolleuren nicht täglich, sondern sporadisch mindestens einmal pro Woche aufgesucht.

Weitere KN+ Artikel

Kiel rechnet mit 40 Quadratmetern pro Person

Bei ihren Kontrollgängen untersuchen die Männer nicht nur wie üblich die Sicherheit der Plätze und Geräte, sondern nun zusätzlich auch die Einhaltung der Abstandsregeln. Renner zählte am Freitagmittag nur 15 Kinder und Erwachsene auf dem Platz am Schützenpark. Erlaubt sind laut Piktogramm 52 Personen. „Das kommt mir recht viel vor“, gibt Mutter Ramona Heinz zu bedenken. Stefan Simon, der das Hygienekonzept für Kiel mit entwickelt hat, erklärt: „Wir haben 40 Quadratmeter pro Mensch gerechnet. In Berlin sind es nur zehn Quadratmeter, dann würden hier aber über 200 Besucher zugelassen, das wäre viel zu viel.“

Platzverweise können die Kontrolleure nicht aussprechen

Überschreitungen gab es laut Renner bisher in Kiel kaum. Im Amt laufen zwar Anrufe von Spielplatzbesuchern ein, die eine Überbelegung melden, berichtet Simon. Wenn die Mitarbeiter in solchen Fällen vor Ort eintreffen, hatte sich die Lage aber stets wieder entzerrt. Einen Platzverweis können die Kontrolleure auch gar nicht durchsetzen. Sie weisen lediglich auf die Regeln hin. „Einige Menschen sind darüber sehr dankbar. Andere sind sehr, sehr uneinsichtig“, berichtet Renner. „Da haben wir keine große Handhabe. Wenn es zur Eskalation kommen sollte, müssten wir den Kommunalen Ordnungsdienst oder in letzter Instanz die Polizei rufen.“ Dieser Fall sei bisher aber noch nicht eingetreten.

In der Zeit der Zwangsschließung von Spielplätzen hatte Günter Renner übrigens nicht weniger zu tun als sonst. Denn die Plätze mussten sauber und sicher gehalten werden, „auch wenn sie geschlossen waren“. In den vergangenen Jahren registriert der Spielplatzkontrolleur, der seinen Job immerhin seit 19 Jahren macht, eine deutliche Zunahme von Vandalismus. Überreste von Saufgelagen vermüllen die Plätze: Scherben, Flaschen, Drogenbesteck. Während der Zeit des Corona-Shutdowns „ist das nicht weniger geworden“.

Das sind die Regeln auf Kiels Spielplätzen

- Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener auf den Spielplatz.

- Für jeden Spielplatz gibt es eine Zahl maximaler Nutzer. Diese Zahl ist auf einem Hinweisschild vermerkt. Die erwachsenen Begleiter sind dafür verantwortlich, dass diese Zahl nicht überschritten wird.

- Um mehr Kindern den Zutritt zu ermöglichen, wird darum gebeten, dass möglichst nur ein Erwachsener das Kind oder die Kinder begleitet.

- Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln von 1,5 bis 2 Metern – auch auf Spielgeräten und Sitzgelegenheiten.

- Erwachsene und Jugendliche sollen sich nicht in Gruppen ansammeln.

- In Gruppen sollten nur Kinder spielen, die regelmäßigen Kontakt haben, beispielsweise Geschwisterkinder.

- Kinder und Erwachsene mit Atemwegserkrankungen dürfen den Spielplatz nicht betreten.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.