In der Stadt Kiel gibt es 156 öffentliche Spiel- und 43 Bolzplätze. Diese haben eine Gesamtfläche von 403.777,98 Quadratmetern. Zum Teil befinden sich Spiel- und Bolzplatz auf einer Fläche wie auf dem Spielplatz Wulfsbrook oder der Katholikenwiese in der Feldstraße. Die Katholikenwiese ist mit 20.544,56 Quadratmetern Fläche die größte Spielplatzfläche in der Landeshauptstadt. Mit 14.638,37 Quadratmetern an zweiter Stelle befindet sich der Spiel- und Bolzplatz Hohenleute/ Ottomar-Enking-Straße in Pries.

Der im Sommer 1965 eingeweihte Spiel- und Bolzplatz Wulfsbrook verfügt über rund 8.800 Quadratmeter. Der kleinste Spielplatz der Landeshauptstadt liegt in Wellsee. Der Platz in der Elisabeth-von-Thadden-Straße misst 121,53 Quadratmeter.

Der Sanierungsstand der Plätze sei in einem guten Zustand, heißt es aus dem Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Die Stadt Kiel kaufe seit rund fünf Jahren mehr Qualitätsspielgeräte ein, die nachhaltiger (weil sie u.a. zu Reparieren sind) und einfacher in der Unterhaltung sind. Dadurch müssen Spielgeräte nicht mehr abgerissen werden.