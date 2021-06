Kiel

Farbe wechsel dich: Unbekannte haben die Fußgängerbrücke Spolertstraße über die B404 am Wochenende erneut in den Vereinsfarben von Holstein Kiel angemalt. Erst am 10. Juni hatte das Tiefbauamt eine identische Bemalung mithilfe von Wasserdruck vollständig entfernt. Und jetzt? Geht das Katz- und Mausspiel weiter. Die Stadt kündigte an, auch die neue Farbe wieder zu entfernen. Wann das genau passieren soll, steht noch nicht fest. Klar ist: Die Brücke ist mittlerweile zum Politikum geworden.

Brücke an Spolertstraße: CDU kritisiert Stadt Kiel

Denn die CDU macht die Stadt für das Dilemma verantwortlich. „Dass die Brücke wieder bemalt wird, war sehr vorhersehbar“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Tobias von der Heide. Er spricht von einem Schildbürgerstreich und kritisiert die Kommunikation der Stadt. Diese hatte die Reinigung per Pressemitteilung angekündigt.

„Die große Öffentlichkeit hat eine erneute Bemalung quasi provoziert“, sagt er. Die Stadt habe nichts unternommen, um das zu verhindern. Von der Heide fordert, die Brücke dauerhaft in den Holstein-Farben erstrahlen zu lassen.

Ulf Kämpfer wirft CDU Scheinheiligkeit vor

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er verweist auf einen Antrag der CDU-Ratsfraktion, der am 10. Juni in der Ratsversammlung beschlossen wurde. Dort heißt es, dass die städtische Verwaltung Strafanzeige stellen soll, wenn ihr Straftaten zur Kenntnis gelangen.

„Es ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, der Stadt jetzt die Verantwortung zuzuschieben“, sagt Kämpfer. Auch die Pressemitteilung verteidigt er als transparentes Baustellenmanagement. Immerhin sei die Straße während der Beseitigung der Farbe teilweise gesperrt worden.

Farbe bei Brücke in Kiel nicht wasserfest

Aber warum geht die Stadt eigentlich so vehement gegen die bunte Brücke vor? Vorweg: Die Bemalung war nicht genehmigt und stellt somit eine Sachbeschädigung dar. Deswegen hat die Stadt in beiden Fällen auch Strafantrag gegen unbekannt gestellt. Der Hauptgrund für die Entfernung der Farbe ist aber ein anderer: Sie ist nicht wasser- und wetterbeständig.

Dadurch besteht die Gefahr, dass die Farbschicht irgendwann großflächig abplatzt und auf die darunter liegende Bundesstraße fällt. „Wenn das passiert, besteht im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Die Stadt müsse aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht handeln. Kostenpunkt für die Entfernung der Bemalung sowie Überstreichung beim ersten Mal: etwa 5000 Euro.

Brücke über B404: Ulf Kämpfer offen für Dialog mit Fanvertretern

Aber wie soll das Problem dauerhaft gelöst, die Wiederholungsgefahr vermieden werden? „Wir können die Brücke nicht Tag und Nacht bewachen“, sagt Kämpfer. Er sei aber offen für einen Dialog mit Holstein-Fanvertretern und Menschen aus der Graffiti-Szene. Es gebe durchaus auch legale und sichere Möglichkeiten, eine Brücke bunt zu streichen.

„Das geht aber nur im fairen Miteinander“, sagt Kämpfer. Ein Versprechen könne er zwar nicht abgeben. Aber die Tür ist offen – für eine Brücke über die B404, die ihre Farbe nicht alle paar Wochen von blau-weiß-rot auf grau wechselt.