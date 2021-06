Die Fußgängerbrücke Spolertstraße über die B 404 in Kiel ist seit einigen Wochen bunt: Sie ist in den Landesfarben Schleswig-Holsteins eingefärbt. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Stadt Kiel beginnt am Mittwoch, die Brücke wieder grau zu machen. Was kurios klingt, hat einen ernsten Hintergrund.