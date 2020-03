Kiel

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Lübecker Chaussee in Kiel wurde eine Bewohnerin durch eine explodierende Spraydose schwer verletzt, zwei Kinder blieben unverletzt. Das teilt die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Die Rettungskräfte waren gegen 6:50 Uhr mit 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Brand war schnell gelöscht.

Von RND/aab