Kiel

Die „Sprottenflotte“ geht jetzt auch auf dem Campus des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) vor Anker. Am Montag wurde die neue Station des Leihrad-Systems der KielRegion eröffnet. Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel präsentierte mit KielRegion-Chefin Ulrike Schrabback und UKSH-Vorstand Jens Scholz den neusten Standort. Die zehn Leihräder stehen zentral am Hauptportal vor dem Parkhaus an der Arnold-Heller-Straße zur Verfügung.

Nutzer können die Räder per Handy-App ausleihen. Für Standardräder werden die ersten 30 Minuten zurzeit nicht berechnet, danach kosten 30 Minuten jeweils einen Euro. Für Lastenräder zahlen Nutzer einen Euro je 30 Minuten.

Bürgermeisterin: UKSH-Campus Kiel sinnvoller Standort für „Sprottenflotte“

Bürgermeisterin Treutel begrüßte die Erweiterung des Netzes wegen der „vielen Vorteile wie Klimaschutz, verbesserte Mobilität und Parkraumentlastung“. Sinnvoll sei der Campus als Standort wegen der hohen Zahl an Beschäftigten, Patienten und einem starken Besuchsverkehr. Ulrike Schrabback nannte die „Sprottenflotte“ einen „wichtigen Baustein der modernen Mobilitätswende in der KielRegion“. Jens Scholz vom UKSH sieht im „Klimaschutz auch Gesundheitsschutz“. In diesem Bewusstsein wolle man allen, die das UKSH aufsuchen, „ein attraktives Angebot für den Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsformen machen“.

Laut KielRegion GmbH stehen zurzeit rund 650 Fahrräder des Anbieters Nextbike zur Verfügung, welche an über 100 Stationen ausgeliehen werden können. Stationen gibt es unter anderem in Kiel, Kronshagen, Altenholz, Mönkeberg, Schönkirchen, Rendsburg, Eckernförde, Plön und Preetz.