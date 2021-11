Kiel

Der 3. Juli 2019 war ein wichtiger Tag für die Mobilitätswende in Kiel. An diesem sonnigen Sommer-Mittwoch startete offiziell die Sprottenflotte in der Landeshauptstadt. Nach nun über zwei Jahren ist das Bikesharing-System längst etabliert, die Ausleihzahlen steigen konstant. Doch ob das in Zukunft weiter der Fall sein wird, ist unklar. Denn Ende 2022 endet das Förderprojekt, somit fehlen wichtige finanzielle Mittel, damit die erste halbe Stunde auf einem Sprottenflotten-Fahrrad kostenlos bleiben kann.

„Es wird eine Tarifreform kommen“, sagt Projektleiter Benno Hilwerling von der Kiel-Region. „Die Preise werden sich ändern.“ Denn das Ziel ist es, dass auch 2023 die Fahrräder weiterhin für 30 Minuten ohne Gebühren ausgeliehen werden können. Dafür müssen neue Gelder generiert werden. Da die auslaufenden Fördergelder – alleine von der Europäischen Union gab es 552 000 Euro, aber auch das Land und die Kommunen finanzieren die Sprottenflotte – nicht erneut beantragt werden können, ist die Kiel-Region, gemeinsame Gesellschaft der Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie der Landeshauptstadt Kiel, als Betreiber der Sprottenflotte gerade dabei, neue Geldquellen zu erschließen.

Einführung einer monatlichen Grundgebühr ist denkbar

Dafür gibt es verschiedene denkbare Möglichkeiten, die kombiniert dafür sorgen sollen, dass kostenlose Fahrten weiterhin angeboten werden können. Zum einen könnte eine monatliche Grundgebühr zwischen vier und neun Euro eingeführt werden. Abonnenten dieses Tarifmodells müssten weiterhin für die ersten 30 Minuten nicht zahlen. Sprottenflotten-Nutzer, die kein Monats- oder Jahresabo abschließen wollen, müssten ab der ersten Minute für die Fahrt zahlen. Weitere Einnahmen könnten außerdem durch Sponsoreneinnahmen generiert werden. Benno Hilwerling schwebt vor, dass Unternehmen die Fahrräder oder die Sprottenflotten-Stationen als Werbeflächen nutzen. „Noch sind das aber alles Ideen und Vorschläge“, betont der Projektleiter.

Warum die kostenlosen 30 Minuten der Sprottenflotte auf dem Weg zur Mobilitätswende in Kiel einen wichtigen Beitrag leisten können, zeigt eine Auswertung, die Benno Hilwerling am Dienstagabend im Ortsbeirat Mitte präsentierte. Demnach dauerten 90 Prozent der 450 000 Fahrten, die zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 31. Oktober 2021 gemacht wurden, weniger als eine halbe Stunde.

Sprottenflotte: Bis zu 7000 Neuregistrierungen im Monat

Trotz der gestiegenen Konkurrenz von anderen Bikesharing-Anbietern in Kiel oder den E-Scootern wächst die Sprottenflotte kontinuierlich an. Im Schnitt steigt die Anzahl der Ausleihen pro Monat um 7000. Das liegt auch am Ausbau des Angebots. In Kiel startete die Sprottenflotte 2019 mit 17 Ausleihstationen und 150 Rädern. Derzeit gibt es 65 Stationen in der Landeshauptstadt und dem direkten Umland und über 300 Räder. Und auch in der Region ist der Fahrradverleih vertreten. Standorte gibt es mittlerweile in Eckernförde, Rendsburg, Preetz und Plön.

Zur Angebotserweiterung gehörte auch die Einführung einer E-Bike-Flotte im Mai diesen Jahres. Anders als bei den herkömmlichen Fahrrädern muss für die elektrisch unterstützenden Räder ab der ersten Leih-Minute gezahlt werden. Mit knapp 1800 Leihen war der August der stärkste Monat für die E-Flotte. Die E-Bikes werden deutlich länger gemietet und für ausgiebige Touren genutzt.

E-Scooter-Anbieter Tier kauft Dienstleister Nextbike

Dass das Unternehmen Tier, das in Kiel eine E-Scooter-Flotte stellt, den Fahrradverleiher Nextbike übernommen hat, soll auf die Sprottenflotte in Kiel keinen Einfluss haben. Nextbike stellt zwar die Räder und ist Dienstleister, für die Infrastruktur der Stationen und die Preise ist jedoch die Kiel-Region verantwortlich. Daher kann Benno Hilwerling die Sorgen nehmen, dass die Sprottenflotten-Räder irgendwann wie die E-Scooter ohne feste Station im Stadtgebiet abgestellt werden können. „Das wird es mit uns nicht geben.“