Das St. Birgitta-Thomas-Haus in Kiel ist etwas ganz Besonderes: Es ist nicht nur das einzige ökumenische Zentrum in Schleswig-Holstein, sondern eins der wenigen in Deutschland, in denen die Konfessionen sich die Kirche teilen. Das klappt seit 40 Jahren überwiegend reibungslos. Das wird gefeiert.