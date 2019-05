Kiel

Im Prozess um die Masche mit falschen Polizisten, die Senioren um ihr Vermögen betrogen haben, hat der Staatsanwalt in Kiel mehrjährige Haftstrafen für zwei der drei Angeklagten gefordert. Seit Donnerstag läuft am Landgericht Kiel der Prozess. Ein 34-Jähriger, der demnach im Auftrag von Drahtziehern aus der Türkei die beiden Mittäter anwarb, soll wegen schweren Betrugs dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Sein 26 Jahre alter Komplize müsse wegen Betrugs zweieinhalb Jahre in Haft. Glimpflich soll ein 32-Jähriger davonkommen, der bei der Tat in der Nähe Schmiere gestanden hat. Für ihn beantragte der Staatsanwalt am Montag wegen Beihilfe eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro.

Die falschen Polizisten setzten den Rentner unter Druck

Die Anklage wirft den drei weitgehend geständigen Männern vor, im Oktober 2017 als Polizeibeamte getarnt einen 88-Jährigen aus Norderstedt ( Kreis Segeberg) um 185 000 Euro gebracht zu haben. Mittäter aus der Türkei hätten das Opfer als angebliche deutsche Ermittlungsbeamte tagelang telefonisch mit der Drohung unter Druck gesetzt, sein Vermögen befinde sich in akuter Gefahr.

Geld ging zu den Drahtziehern in die Türkei

Schließlich habe der Senior das Geld bei seiner Bank abgehoben und es dem 26-Jährigen als vermeintlichem Polizeibeamten ausgehändigt. Von dem Betrag soll der 34-Jährige 10 000 Euro erhalten haben. Seinen Mittätern reichte er demnach 1200 Euro und 600 Euro weiter. Der Rest soll zu den Drahtziehern in die Türkei gebracht worden sein.

In Schleswig-Holstein entstand ein Schaden von 1,5 Millionen Euro

Der Staatsanwalt sprach von schwerwiegenden Taten, die der organisierten Kriminalität zuzuordnen seien. Allein 2018 sei in Schleswig-Holstein dadurch ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Der Ankläger forderte, bei beiden Haupttätern jeweils 185 000 Euro einzuziehen.

Urteilsverkündung ist voraussichtlich am 27. Mai

Das zunächst noch am Donnerstag erwartete Urteil soll nun nach den Plädoyers der drei Verteidiger am 27. Mai verkündet werden. Am Freitag startet in Kiel ein neues Verfahren um falsche Polizisten. Ein 26-Jähriger wurde bereits wegen Bandenbetrugs zu über vier Jahren Haft verurteilt.

Von dpa