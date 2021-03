Kiel

Die ersten Parkreihen in Richtung Arena sind ab Montag, 13 Uhr, gesperrt. Hier ist eine Demo zum Weltfrauentag die Ursache.

Weiter geht es am Freitag, 12. März. Ab 6 Uhr ist das Parken auf dem gesamten Exerzierplatz untersagt: Die IG Metall hat für eine Tarifdemo ein Autokino mit entsprechender Bühne und Technik angemeldet, so die Stadt.

Auch Corona-Kritiker sind unterwegs

Am Sonnabend, 13. März, bleibt nach dem Wochenmarkt eine kleine Teilfläche an der Ecke zur Rathausstraße dicht. Dort versammeln sich Kritiker der Corona-Maßnahmen unter dem Titel "Ein Jahr Pandemie".

Mit ähnlicher Zielsetzung sind bereits am Sonntag, 7. März, wieder 40 Pkw für einen Autokorso in der Wik angemeldet. Sie sollen am Famila-Parkplatz in der Prinz-Heinrich-Straße starten.