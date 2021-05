Kiel

Zuvor hatte bereits der SKK-Geschäftsführer erklärt, dass eine Bezahlung nach TVöD eine Insolvenz der Service-Gesellschaft nach sich ziehen würde. Die Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft des SKK, in ihr sind die Servicemitarbeitenden, also etwa Reinigungs- oder Küchenkräfte, angestellt.

Von der Stadtverwaltung heißt es, die für die Bezahlung nach TVöD benötigten Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro könne das Krankenhaus nicht erwirtschaften. Und weiter: „Ein dauerhafter jährlicher Zuschuss an das Städtische Krankenhaus in gleicher Höhe durch die Landeshauptstadt ist derzeit nicht darstellbar.“

Stadt Kiel hofft auf Nachbesserung der Krankenhausfinanzierung

Ohne eine bessere Krankenhausfinanzierung werde eine kurzfristige Eingliederung der Servicemitarbeitenden in den TVöD nicht möglich sein. Daher setze die Stadt auf die Nachbesserung der Krankenhausfinanzierung.

Eng an diese Finanzierung geknüpft ist laut Stadt auch die Erstellung eines Konzepts, wie die Wiedereingliederung der Service GmbH in das Unternehmen SKK und eine Bezahlung der Servicekräfte nach TVöD gelingen kann. Einen entsprechenden Antrag hatte die Ratsversammlung im Mai 2020 beschlossen.

Es werde daran gearbeitet, bei der Finanzierung eine „klare Perspektive auf die Vorstellungen des Bundes und der Krankenkassen zu bekommen“, so die Stadt. „Die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre müssen beseitigt werden, jedoch braucht es hierfür eine gemeinsame Kraftanstrengung aller – für die Krankenhausversorgung in Deutschland – Verantwortlichen.“