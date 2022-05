Stadt Kiel befreit Assistenz- und Therapiehunde von der Steuer

Kiel

Halterinnen und Halter von Assistenz- und Therapiehunden müssen in Kiel bald keine Hundesteuer mehr bezahlen. Die Kieler Ratsversammlung hat die Stadtverwaltung einstimmig beauftragt, spätestens bis zum September die Hundesteuersatzung entsprechend zu ändern.

Mit der Satzungsänderung sollen „anerkannte Therapiehunde, die nachweislich eine zertifizierte Therapiehundeprüfung abgelegt haben und für soziale und therapeutische Zwecke verwendet werden, auf Antrag und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen von der Steuer befreit werden können“. Auch anerkannte Assistenzhunde, für die „mittels einer zertifizierten Prüfung die Eignung als Assistenzhund und die Zusammenarbeit der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft“ nachgewiesen wird, sollen „auf Antrag und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen von der Steuer befreit werden können“.

So steht es im einstimmig beschlossenen Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP, SSW, „Die Politiker*innen“ und „Klima, Verkehr & Meer“. Auch die Fraktionen der Linken und der AfD stimmten für den Antrag. Zuvor hatte zudem der Kieler Beirat für Menschen mit Behinderung den Antrag ausdrücklich befürwortet.

Erst wenn die neue Steuersatzung in Kraft ist – also absehbar frühestens in der zweiten Septemberhälfte –, werden Halterinnen und Halter von Hilfehunden die Steuerbefreiung beantragen können. Bis dahin will die Verwaltung auch ermitteln, was sie die Steuererleichterung in Summe kosten wird.

Die Fraktionen berufen sich in ihrem Antrag auf das Gleichstellungs- und das Teilhabestärkungsgesetz des Bundes. Danach ist „die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.“ Darauf müsse die Kommune ihre Hundesteuersatzung anpassen.

Der Ratsantrag geht auf eine Initiative der CDU-Fraktion zurück. Ihr sozialpolitischer Sprecher Jan Wohlfarth nannte die Satzungsänderung „einen weiteren Schritt, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen“. Assistenz- und Therapiehunde erleichterten die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Handicap und ermöglichten ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung.