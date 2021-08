Kiel

Frischer Wind für die Landeshauptstadt: Am gestrigen Montag begrüßte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die neuen Auszubildenden bei der Kieler Stadtverwaltung im Opernhaus. 52 junge Menschen starteten einen neuen Lebensabschnitt und beginnen eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt.

Kiels Oberbürgermeister Kämpfer freute sich über die Nachwuchskräfte: „Schön, dass Sie da sind. Wir brauchen Sie. Sie bringen frische Ideen, unterschiedliche Talente und viel Tatkraft in die Verwaltung.“ In insgesamt 14 Ausbildungsberufen, drei Studiengängen und einer praxisintegrierten Ausbildung können Azubis und Studierende bei der Kieler Stadtverwaltung in ihr Berufsleben starten. 13 Nachwuchskräfte davon sind Studierende des Studiengangs „Bachelor of Arts – Public Administration“.

Lesen Sie auch Ein Jahr danach: Stadt Kiel setzt Gedenkstein für getötete Auszubildende im Rathausplatz ein

In diesem Jahr gibt es insgesamt 91 Ausbildungsplätze bei der Landeshauptstadt Kiel. Einige Berufe starten später oder beginnen früher. Die Notfallsanitäterinnen und –sanitäter fangen beispielsweise erst im Oktober ihre Ausbildung an.

Festakt findet ein Jahr nach dem Fahnenmast-Unglück im Opernhaus statt

Der Festakt und das anschließende Gruppenfoto fanden erstmals im Opernhaus statt. Üblich war in den vergangenen Jahren, dass die offizielle Begrüßungszeremonie im Rathaus und das Foto danach auf dem Rathausplatz stattgefunden hat. Doch die Verwaltung veränderte den Ablauf, nachdem eine 23-jährige Auszubildende bei dem tödlichen Fahnenmast-Unglück im vergangenen Jahr starb.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausbildungsleiterin Stefani Müller sagte dazu den KN: „Die Erinnerungen sind immer präsent, aber wir versuchen, den Tag so zu gestalten, dass wir nicht bei jedem Programmpunkt erinnert werden.“ Die neue Auszubildenden aber hätten ein Recht darauf, so Müller weiter, „dass das ein toller Tag wird“.