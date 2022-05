Kiel

Die Meinungen und Vorschläge der Kielerinnen und Kieler seien – soweit möglich – in die Planungen für Holstenstraße und Asmus-Bremer-Platz eingebunden: Mit dieser Ansage lädt die Stadt Kiel jetzt Interessierte zum Dialog, der am Freitag und Sonnabend zur Neugestaltung der Innenstadt angeboten wird.

Wie die Verwaltung mitteilte, stehen am Freitag, 20. Mai, ab 14 Uhr und am Sonnabend, 21. Mai, ab 11 Uhr das Planungsbüro und städtische Fachleute auf dem Asmus-Bremer-Platz zum Dialog bereit. Dort sind außerdem jene Pläne ausgestellt, die demonstrieren, wo in der Innenstadt künftig neue Bäume, Bänke und Brunnen stehen sollen. Die sind inzwischen überarbeitet und um online eingereichte Vorschläge aus der Kieler Bevölkerung ergänzt oder geändert.

Neben dem Dialog bietet die Stadt überdies Rundgänge durch Holstenstraße, Hafenstraße und über den Asmus-Bremer-Platz an: Am Freitag starten sie um 14, 15, 16 und 17 Uhr von der Asmus-Bremer-Figur, am Sonnabend geht es um 11, 12, 13, und 14 Uhr los.

Die Neugestaltung der Holstenstraße ist ein bereits vor Jahren angeschobenes Projekt der Stadtverwaltung. Die einzelnen Baumaßnahmen werden frühestens Ende des kommenden Jahres starten und einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Hier können Sie vorab die Visualisierungen der ersten Entwürfe sehen.