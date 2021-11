Kiel

Für den Stadtteilladen „Li(e)ber Anders“ in Kiel-Gaarden gibt es eine Perspektive: Wie im Sozialausschuss angekündigt wurde, bietet die Stadt dem hinter dem Projekt stehenden „Verein zur Förderung der politischen Bildung in Gaarden“ ein leerstehendes Ladenlokal in einer Immobilie in der Kieler Straße zur Miete an. Das Gebäude gehört der Kieler Wohnungsbaugesellschaft (Kiwog).

Im Sommer hatte „Li(e)ber Anders“ seinen bisherigen Standort in der Iltisstraße nach 30 Jahren verlassen müssen, weil die Vermieterin den Vertrag gekündigt hatte. Darauf folgte Protest vonseiten der im Projekt Aktiven. Die Ratsfraktion der Linken stellte einen Antrag, mit dem die Stadtverwaltung um Unterstützung bei der Raumsuche gebeten werden sollte. Entschieden ist darüber noch nicht.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Dieses Mal waren auch eine Vertreterin und ein Vertreter von „Li(e)ber Anders“ anwesend, um das Projekt vorzustellen. Sie berichteten, dass sie übergangsweise in neuen Räumlichkeiten untergekommen seien. Zudem hätten sie ab Januar die Chance auf einen einjährigen Mietvertrag in besagter Kiwog-Immobilie. Das bestätigte auch Stadtrat Gerwin Stöcken.

Auf Nachfrage erklärte die Stadt im Anschluss an die Sitzung, dass sich die ins Auge gefasste, etwa 50 Quadratmeter große Gewerbeeinheit in der Kieler Straße 12-16 befindet. Die Liegenschaft mit 43 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit sei zum 1. April 2021 im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes von der Stadt erworben und unmittelbar an die Kiwog übertragen worden.

CDU-Ratsherr Florian Weigel kritisiert städtische Unterstützung für „Li(e)ber Anders“

Kritik an der städtischen Unterstützung kam aus den Reihen der CDU: „Ich frage mich, wie weit der Laden auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht“, sagte Ratsherr Florian Weigel. Zuvor hatte er festgestellt, dass auch die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestufte „Rote Hilfe“ die Räume des Projekts für Treffen nutzt. „Die Rote Hilfe wird vom Verfassungsschutz beobachtet“, erklärte Weigel.

„Ich halte es wie Rosa Luxemburg: Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“, entgegnete Stöcken und betonte, die Stadt vermiete lediglich die Immobilie. „Ich möchte hier nicht in die Situation kommen, mich rechtfertigen zu müssen.“

Zwar wurde im Sozialausschuss deutlich, dass die Stadt Kiel „Li(e)ber Anders“ bereits bei der Suche nach Räumlichkeiten unterstützt hat. Der entsprechende Antrag der Linken wird aber noch einmal auf der Tagesordnung des Sozialausschusses stehen. Das Gremium beschloss mehrheitlich, die Entscheidung zu vertagen.