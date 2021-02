Kiel

Jetzt haben Autofahrer und Radfahrer wieder freie und sichere Fahrt an der Kiellinie. Nur einzelne Eisbrocken lagen am Freitagmittag noch am Wegesrand.

Die Wintermannschaft des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel hatte ganze Arbeit geleistet und die Eisschicht auf dem Geh- und Radweg aufgebrochen. Mit Räumschildern ausgestattete Fahrzeuge fuhren an der Promenade entlang.

Anzeige

Am Montag waren durch den Ostwind und das gleichzeitige Hochwasser Wellen über die Uferkante gespült. Die Gischt der Wellen war dabei gefroren und hat Zäune und Schilder zu Eisskulpturen gemacht.

Da sich auch auf dem Weg und der Straße eine dicke Eisschicht bildete, musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Zum Wochenende ist nun aber wieder für alle Verkehrsteilnehmer freie Fahrt auf der Kiellinie. Die Eisskulpturen blieben aber erhalten und dienen jetzt als Fotomotive.