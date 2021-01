Nachdem es am vergangenen Wochenende an die Kiellinie sehr voll war, kündigt die Stadt nun eine "Maskenempfehlung" an. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll dann zum Einsatz kommen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Neben der Kiellinie soll es für zwei weitere Orte solche Empfehlungen geben.