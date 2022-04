Kiel

Unverhofft können die Umwelt- und Infrastrukturarbeiten am Strand Hasselfelde in Kiel erst im Jahr 2023 starten. Das teilte Stadtbaurätin Doris Grondke im Bauausschuss mit. Der Grund: Die Kosten wurden nun kalkuliert – und sind so hoch, dass die Aufträge langfristig europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Bund gibt Kiel mehr als 3 Millionen Euro

Eine barrierefreie Anbindung des Strandes im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf, auch per Rad, dazu Toiletten und andere Verweilmöglichkeiten. Neben diesen Infrastrukturmaßnahmen sollen Militär-Altlasten entfernt und Erosionen verhindert werden. Eine weitere Umweltförderung: Der Fluss Aalbek im Hinterland wird freigelegt. Für diese Maßnahmen stellt der Bund Kiel mehr als drei Millionen Euro zur Verfügung.

Die Kosten für die Arbeiten wurden jetzt allerdings berechnet und überschreiten laut Doris Grondke die Preisgrenze für EU-Ausschreibungen. Die Konsequenz: Es muss ausreichend Zeit für Angebote eingeräumt werden. Die Verschönerung des Strandes verzögert sich bis 2023.