Offiziell ist der Weihnachtsmarkt in Kiel abgesagt. Doch die Möglichkeit, in der Holstenstraße an mehreren Ständen Glühwein zu trinken, gebrannte Mandeln zu essen oder Geschenke für den Heiligen Abend zu kaufen, ist noch nicht vollständig vom Tisch. Die Stadt prüft einen „Weihnachtsmarkt light“.