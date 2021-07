Kiel

Der Kiliaplatz am Hasseldieksdammer Weg wird saniert: Die drei Plätze der Sportanlage der Stadt Kiel werden im Laufe der kommenden Jahre voraussichtlich in drei Bauabschnitten überarbeitet. Als erstes ist der Hauptplatz an der Reihe, er soll bis Ende 2021 als ligataugliches Kunstrasenfeld ausgebaut werden. Bislang wird hier auf echtem Rasen gespielt.

Der Kiliaplatz sei in die Jahre gekommen, heißt es von der Stadt. Notwendig werde die Sanierung aufgrund der hohen Nutzung und der nicht ausreichenden technischen Voraussetzungen des Platzes. Dazu zählten ein fehlendes Drainage- und Entwässerungssystem, unzureichende Beleuchtung und ein einseitiges Längsgefälle im Platz. Damit sei ein wettbewerbsgerechter Übungs- und Spielbetrieb nur eingeschränkt möglich.

Stadt Kiel sieht Vorteile bei Kunstrasen auf dem Kiliaplatz

Mit dem Kunstrasen soll der Hauptplatz künftig ganzjährig und witterungsunabhängig genutzt werden können. Eine maximale Auslastung von 2500 Spielstunden im Jahr sei möglich, heißt es von der Stadt. Bei Naturrasenplätzen gehe man von ungefähr 800 Stunden aus, wobei Witterung und der Zustand des Rasenplatzes berücksichtigt werden müssten.

Auf Kunstrasen könne hingegen im Winter wie auch im trockensten Sommer gespielt werden. Zudem müssten Kunstrasenplätze nicht über mehrere Wochen im Jahr für Regenerationsmaßnahmen gesperrt werden. Insgesamt lasse sich der Platz dank des Wechsels des Rasens also intensiver nutzen.

Bei der Sanierung wird das Hauptfeld daher nun in einen Kunstrasenplatz umgestaltet. Der Belag des Spielfelds soll laut Stadt mit Quarzsand und Naturkork verfüllt werden, sodass auf Recyclinggranulate und Neugummigranulate verzichtet werden kann. Die Granulate, die verwendet werden sollen, seien aus geschredderten Resten der Korkenproduktion. Kork als Naturprodukt sei frei von Weichmachern und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Auch die anderen Baustellen des Kiliaplatzes will die Stadt Kiel bei den Arbeiten angehen: Das neugeplante Spielfeld erhält ein Entwässerungs- und Drainagesystem und eine Trainingsbeleuchtung, die aus vier Masten mit 16 Flutlichtstrahlern besteht. Ebenso soll der Ballfangzaun an der Westseite erneuert und die historische Haupttribüne saniert werden.

Stadt Kiel kündigt ökologische Baubegleitung für den Kiliaplatz an

Damit die großen Bäume an der Südseite des Platzes erhalten werden können, suche das Grünflächenamt vor der Sanierung nach Wurzeln und schneidet die Kronen, um sie zu entlasten, so die Stadt Kiel. Sämtliche Arbeiten im Nahbereich der Bäume werden durch eine ökologische Baubegleitung vor Ort kontrolliert und dokumentiert, kündigt die Stadt an.

Der Wurzelraum der Bäume werde künftig auf der südlichen Seite durch eine Wurzelbrücke vor Betreten und damit vor weiterer Verdichtung geschützt. Insgesamt sind für die Sanierung des Kiliaplatzes 1,65 Millionen Euro eingeplant, wobei 250.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein kommen. Die restlichen Kosten trägt die Stadt selbst.

Während der Sanierung kann der Ligaplatz nicht genutzt werden. Er wurde laut Stadt bisher ausschließlich für Punktspiele des FC Kilia und des ASC Kiel gebraucht, die wie SSG Rot-Schwarz Kiel auf der Kilia-Sportanlage trainieren und spielen. Für den zweiten Vorsitzenden des FC Kilia sind die Konsequenzen daraus klar: „Für uns bedeutet das, dass wir zu Saisonstart nur Auswärtsspiele bestreiten können“, so Achim Ziller. Das betreffe drei Herren-, zwei Jugend- und eine Damenmannschaft. „Die Heimspiele müssen wir dann nachholen, wenn der Platz saniert ist.“ Die verbliebenen Felder der Sportanlage stehen laut Stadt weiterhin den Schulen und dem Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Von Jördis Früchtenicht