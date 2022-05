Auf Toiletten in Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Kiel soll es ab nächstem Schuljahr kostenlose Menstruationsprodukte geben. So hat es die Ratsversammlung beschlossen. Weil die dafür im Haushalt einkalkulierten 50.000 Euro aber nicht ausreichen, soll die Stadt mehr Geld zur Verfügung stellen.