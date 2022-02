Stadt Kiel soll ein Zeichen gegen die Fußball-WM in Katar setzen

Kiel

Es ist wohl nicht der relevanteste, aber gewiss der populärste Antrag in der Sitzung der Kieler Ratsversammlung am kommenden Donnerstag: Die Stadt Kiel soll sich von der Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar ausdrücklich distanzieren und keinerlei öffentliche Flächen oder Räume für Übertragungen oder Werbung zur Verfügung stellen. Kein Vertreter und keine Vertreterin der Stadt soll sich an der WM in irgend einer Weise beteiligen. Die Stadt Kiel soll andere Städte aufrufen, dem Beispiel zu folgen.

Das beantragt der Ratsherr Ove Schröter (Die Partei) von der Kleinstfraktion „Die Politiker:innen“. Er erinnert an öffentliche Übertragungen von Fußballspielen auf städtischen Flächen während zurückliegender Weltmeisterschaften.

Public Viewing auf städtischem Grund in Kiel: Das gab’s schon öfter

Tatsächlich waren während der Kieler Woche WM-Spiele auf städtischen Bühnen übertragen worden. Gastronomen auf dem Internationalen Markt hatten Spiele der Nationalmannschaften ihrer Heimatländer auf großen Fernsehschirmen gezeigt. Die Heim-WM in Deutschland 2006 war sogar vollständig in einem großen Zelt auf der städtischen Reventlou-Wiese live übertragen worden.

„Ich will niemandem das Fußballgucken verbieten“, sagt Schröter. Der 55-Jährige ist selbst Fußballfan, Anhänger des FC St. Pauli und von Holstein Kiel. Aber der Gedanke, dass die Stadt Kiel auch nur mittelbar an der WM in Katar teilhaben könnte, ist ihm unerträglich. Der Möglichkeit, ein Veranstalter könne WM-Spiele etwa im Ostseekai des Seehafens oder im Kieler Rathaus übertragen wollen, will der Ratsherr rechtzeitig einen Riegel vorschieben.

Schröter nennt Gründe. Dazu gehören die Vorwürfe der Korruption sowie der Verletzung der Meinungsfreiheit, der Frauenrechte und der sexuellen Selbstbestimmung in Katar. Beim Bau der Stadien und der Infrastruktur für die WM seien Arbeitsmigrantinnen und -migranten rechtlos. Sie dürften sich nicht gewerkschaftlich organisieren. Es mangele am Arbeitsschutz. Tausende Gastarbeiter seien zu Tode gekommen.

Dem Antragsteller ist klar: „Die Landeshauptstadt Kiel kann keinen Einfluss auf die Vergabe oder Durchführung internationaler Sportveranstaltungen wie einer Fifa-WM nehmen.“ Sie könne aber, so Schröter, „gerade im Kollektiv mit anderen Städten aktiv ein Zeichen setzen“.

Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus Thema in der Kieler Ratsversammlung

Darüber hinaus wird ein Dauerbrenner die Ratsversammlung beschäftigen. Auf Betreiben der SSW-Fraktion debattiert der Rat zum dritten Mal in einer Aktuellen Stunde die Bezahlung der Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus. SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt plädiert dafür, die Geringverdiener früher als wie geplant 2024 in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und die ausgegründete Service GmbH als Ganzes in die Gesellschaft des Krankenhauses zurückzuführen.

Außerdem wird der Rat absehbar mit rot-rot-grüner Mehrheit endgültig den Verzicht auf einen Teil des Gewerbegebiets Boelckestraße Süd am Flughafen Holtenau beschließen. Das Baufeld 7 soll der Natur vorbehalten bleiben.

Die rot-grüne Mehrheitskooperation will zudem den „Stadtwald naturnah weiterentwickeln“ und dafür den kommerziellen Holzeinschlag unterbinden. Die Oppositionsfraktionen CDU, FDP und SSW begehren, dass Kiel Gründerstadt-Netzwerke im Ostseeraum entwickeln soll.

Auf Betreiben der CDU-Fraktion soll dem letzten Kieler Rabbi vor dem Holocaust, Arthur Posner, und seiner Frau Rosi ein Denkmal gesetzt werden. Strittig ist die Form. Die CDU-Fraktion strebt an, eine Straße oder einen Platz nach dem Ehepaar Posner zu benennen. SPD und Grüne bevorzugen eine Stele oder eine Gedenktafel am Sophienblatt 60. Dort lag das Wohnhaus der Posners.

Die öffentliche Sitzung der Ratsversammlung findet am Donnerstag, 17. Februar, von 16 Uhr an als Videokonferenz statt. Sie wird im Offenen Kanal Kiel TV live übertragen und auf www.kiel.de/ratsversammlung-live gestreamt.