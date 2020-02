1,1 Mio. für Jüdische Gemeinden in Kiel

Kiel

Das Geld fließt aus Haushaltsüberschüssen einerseits in die Sanierung der neuen Synagoge der reformerischen Jüdischen Gemeinde Kiel in der Waitzstraße. Nach dem Auszug aus der Goethestraße entsteht dort ein neuer Anlaufpunkt für Gottesdienste und den Empfang von Schulklassen sowie Besuchern. Die orthodoxe Jüdische Gemeinde Kiel und Region in der Wikingerstraße möchte einen Anbau errichten, um älteren Mitgliedern barrierefreien Zugang zu Gottesdiensten und Veranstaltungen zu ermöglichen. Auch diese Räume sollen Besucher ansteuern können.

"In den vergangenen Wochen haben wir oft über die Stärkung des jüdischen Lebens in Deutschland und Schleswig-Holstein gesprochen. Wir wollen ein deutliches Bekenntnis gegen Antisemitismus setzen", sagte der Kieler CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide.

Abstrakte Gefahr für Jüdische Gemeinden

Jenes Bekenntnis sprach auch der Polizeibeirat der Stadt aus. Als die jüdischen Gemeinden dort zu Gast waren, lud Geschäftsführerin Viktoria Ladyshenski alle Ratsfraktionen in die Wikingerstraße ein. SPD-Ratsherr Andreas Arend sagte die Koordination zu. Walter Joshua Pannbacker, Vorbeter der Jüdischen Gemeinde, bedauerte, in der Umbauphase keine öffentlichen Veranstaltungen anbieten zu können. Er machte deutlich: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erhöhten eben auch die Kosten des Umbaus.

Zuvor hatten die Behörden ihre Sicht auf die Sicherheit der Gemeinden erläutert: "Wir haben die Vorkehrungen überprüft und aktualisiert", so Kiels Polizeichef Jürgen Funk – ohne konkret zu werden: Es gebe nach dem Anschlag in Halle eine "abstrakte Gefährdungslage". Ausführlicher äußerte sich ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes: „Ich sage Ihnen nichts Neues, dass der Antisemitismus ein zentrales Argumentationsmuster des Rechtsextremismus ist."

Eine nennenswerte Szene bestehe in Kiel weniger, sehr wohl aber eine wahrnehmbare islamistisch-salafistische Szene: "Dort ist Antisemitismus Teil der Identität", so der Beamte. Konkrete Hinweise auf Taten gebe es kaum – gefährlich seien aber auch subtile Argumentationen und jene, "die sich im stillen Kämmerlein radikalisieren" – ob rechtsextrem oder islamistisch. Der Verfassungsschutz will daher verstärkt seine neue Internet-Rechercheeinheit einsetzen, um Radikalisierung im Netz aufzuspüren.

Klare Aussagen gegen Antisemitismus

"Wir befinden uns an einem Zeitpunkt, an dem sich die Gesellschaft spaltet", sagte Igor Wolodarski, der Vorsitzende der Gemeinde in Gaarden. "In diesen Zeiten, zeigt die Geschichte, wächst der Antisemitismus." Kiel gelte da als relativ ruhig – aber das habe zuvor auch in Halle gegolten. Wolodarski betonte: "Wir wissen die Reaktion der Politik zu schätzen." Das gelte für die Unterstützung in Sicherheitsfragen wie auch finanziell.

"Halle hat uns alle erschreckt, aber nicht überrascht", sagte Pannbacker. Er freute sich, dass es Blumensträuße von der Jungen Islamkonferenz und der Türkischen Gemeinde gegeben habe. Die Beteiligten im Polizeibeirat betonten die Notwendigkeit, Antisemitismus auch in Kiel auf allen Ebenen entgegenzutreten. Der Vorsitzende des Gremiums, Falk Stadelmann (SPD), nannte dafür exemplarisch die Möglichkeit zu Kündigungen in Betrieben: "Wer antisemitisch hetzt, gehört nicht in unsere Gesellschaft."

