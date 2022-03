Bis 2024 sollen in Kiel rund 100 Hortplätze abgebaut werden. Zeitgleich soll das Betreuungsangebot direkt an Schulen ausgebaut werden, erklärte Bürgermeisterin Renate Treutel im Jugendhilfeausschuss. Vertreter von Verbänden befürchten durch die Pläne einen Verlust an Vielfalt und Qualität.