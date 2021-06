Kiel

Mit der Kampagne „Stillen erwünscht – Stillfreundliche Orte in Kiel“ sollen öffentliche Institutionen, Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Unternehmen angesprochen werden, die sich als stillfreundlicher Ort auszeichnen lassen und damit ein Signal für Familienfreundlichkeit setzen wollen.

Eltern sollen Informationen zu Stillmöglichkeiten per App bekommen

Für Eltern sollen die Informationen, wo sie diese Orte finden können, leicht zugänglich sein. So sollen unter anderem Aufkleber auf sie hinweisen. Zudem ist geplant, sie in einem digitalen Stadtplan in der Kieler Familien-App zu zeigen.

Um Institutionen und Geschäfte zum Mitmachen zu bewegen, soll es eine Informationskampagne geben. Dabei soll es Hinweise geben, wie ein stillfreundlicher Ort aussehen könnte. Das Konzept stellte die Verwaltung in den jüngsten Sitzungen sowohl des Sozial- als auch des Jugendhilfeausschusses vor.

Das Kieler Rathaus bekommt einen stillfreundlichen Ort

In den kommenden Wochen sollen die möglichen Betreiber und Betreiberinnen der Orte kontaktiert werden. Ein Platz steht dabei bereits fest, denn auch die Stadt selbst beteiligt sich an der Aktion: Es soll ein stillfreundlicher Ort im Rathaus geschaffen werden. Dieser soll in der Nähe einer neu geschaffenen Spielecke Eltern die Möglichkeit geben, Behördengänge und Kinderversorgung gut zu verbinden.