Äußerst zurückhaltend reagiert die Kieler Stadtverwaltung auf den politischen Vorstoß für mehr Buslinien-Querverbindungen zwischen den Stadtteilen. „Sollte der Antrag in der Ratsversammlung so beschlossen werden, so wird die Verwaltung ihn prüfen und bearbeiten“, teilte Stadtsprecher Arne Gloy mit.