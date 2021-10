Jenseits der Kritik an Ansiedlungsgebaren und Umweltfrevel kommt mit Möbel Höffner auch ein Arbeitgeber und Steuerzahler nach Kiel. Am Donnerstag, 28. Oktober, ist Eröffnung am Westring. Stadtrat Gerwin Stöcken lobt die Zusammenarbeit mit dem Partner auf dem Arbeitsmarkt. Der gibt das Lob zurück.

Von Michael Kluth