Stadtamt Kiel: Desaster im Bürgerservice ist Thema in der Ratsversammlung

Kiel

Vergebliches Schlangestehen, lange Wartezeiten, Online-Terminstau, dauerbesetztes Bürgertelefon: Die Probleme im städtischen Bürgerservice erreichen die Kieler Ratsversammlung. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der FDP-Fraktion wird der Rat sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag mit den Defiziten in der Stadtverwaltung beschäftigen.

FDP-Fraktionschef Ingmar Soll nennt die Wartezeiten im Stadtamt „inakzeptabel lange“. Er erinnert daran: „Jede Person ist verpflichtet, ein Ausweisdokument zu besitzen, und hat hierfür Gebühren zu entrichten. Da dies für die Bürgerinnen und Bürger alternativlos ist, muss die Verwaltung im Gegenzug alles dafür tun, die Leistung in einem akzeptablen Zeitraum zu erbringen.“

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat gut 1000 neue Stellen geschaffen

Soll ätzt: „Das mit viel medialer Aufmerksamkeit installierte Stadtamt ist offenbar hierzu nicht – zumindest noch nicht – in der Lage.“ Das erzeuge viel Unverständnis und Frust. Dabei habe Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in seiner Amtszeit seit 2013 bislang gut 1000 Stellen neu geschaffen. Soll: „Wenn aber bei den Bürgerinnen und Bürgern zu wenig davon ankommt, muss sich die Verwaltungsspitze die Frage gefallen lassen, ob sie beim Stellenaufwuchs die richtigen Prioritäten gesetzt hat.“

Der Freidemokrat zitiert die Zielrichtung der Verwaltungsspitze, die Stadtrat Christian Zierau selbst formuliert hatte: „Wir wollen erledigungsorientiert agieren und ab Betreten des Rathauses professionell mit den Anliegen umgehen.“ Es sei an der Zeit, so Soll, den Ankündigungen Taten folgen zu lassen.

Ratsfrau Constance Prange (CDU): Stadt Kiel soll Akuthandlungsplan nicht erst am 30. Juni vorlegen

Auch die CDU-Fraktion ist auf den Barrikaden. „Es reicht!“, zürnt ihre digitalpolitische Sprecherin Constance Prange. „Die Probleme sind lange bekannt und die Lösungsversuche unzureichend!“ Der Bürgerservice sei „eine der zentralen gesetzlichen Aufgaben“ der Stadtverwaltung. Prange fordert, das Stadtrat Christian Zierau den angekündigten „Akuthandlungsplan“ für das Stadtamt nicht erst am 30. Juni, sondern schon an diesem Donnerstag in die Ratsversammlung einbringt.

In einer weiteren Aktuellen Stunde auf Antrag des SSW wird der Rat über eine Abfederung sozialer Härten wegen der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise debattieren. SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt sieht „Anzeichen dafür, dass tiefgreifende Veränderungen auf unsere Stadtgesellschaft zukommen“. Schmidt ruft die Kieler Kommunalpolitik auf: „Wir stellen fest, dass wir bis zum kommenden Winter nicht vorrangig über Parkplätze und Fahrradbügel diskutieren sollten“, sondern besser „zügig die drängenden sozialen Fragen in den Fokus nehmen“.

Therapie- und Assistenzhunde werden von der Hundesteuer befreit

Unter den Fraktionsanträgen in der Ratssitzung sind vier, die von breiten politischen Mehrheiten getragen und absehbar beschlossen werden. Therapie- und Assistenzhunde sollen auf Antrag von der Hundesteuer befreit werden. Die Haushaltsmittel für kostenfreie Tampons und Binden an weiterführenden Schulen sollen 2023 von 50 000 auf 61 000 Euro aufgestockt werden. Der Beachvolleyball soll mit dem Bundesstützpunkt und einem neuen Platz in Schilksee gestärkt werden. Die Stadtverwaltung soll im Rahmen des Museumskonzepts Städtische Museen Kiel auch die Machbarkeit eines Deutschen Segelsportmuseums in Kiel prüfen. Die einfache rot-grüne Mehrheit steht hinter dem Antrag, Werkstudierende in der Stadtverwaltung zu beschäftigen, zum Beispiel für den Klimaschutz.

Doris Grondke legt fünfjähriges Partyverbot für Schrevenpark und Reventlouwiese vor

Zum absehbar nächtlichen Schluss der öffentlichen Sitzung wird Stadtbaurätin Doris Grondke ihre umstrittene Lärmschutzverordnung vorlegen, mit der sie Partylärm im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese ab 22 Uhr verbietet. Obwohl der Innen- und Umweltausschuss des Rats einstimmig die Forderung beschlossen hatte, die Geltungsdauer der Verordnung zunächst auf ein Jahr zu begrenzen, hält Grondke in ihrer Vorlage an fünf Jahren Laufzeit fest.

Die öffentliche Ratssitzung beginnt am Donnerstag, 19. Mai, um 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Die Sitzung wird live im Offenen Kanal Kiel TV übertragen.