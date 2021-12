Kiel

Lange Wartezeiten, blockierte Online-Termine: Mit einer neuen Struktur im Kieler Rathaus versucht Stadtrat Christian Zierau, den anhaltenden Problemen im Bürgerservice beizukommen. Die sogenannten bürgernahen Dienstleistungen sollen im kommenden Jahr im neuen Stadtamt zusammengefasst werden. Das sind vor allem Ausweis-, Pass- und Meldeangelegenheiten, die Führerscheinstelle und die Kfz-Zulassung.

1:0 für Jutta Schlemmer: Eine Spielecke gehört jetzt zum Empfangsbereich im Einwohnermeldeamt. Wegen Corona ist sie noch spartanisch ausgestattet. Auch das soll besser werden. Quelle: Marco Ehrhardt

Das Stadtamt soll aus dem bisherigen Bürger- und Ordnungsamt herausgelöst werden. Es soll in sieben Abteilungen gegliedert sein. Die Abteilung Kiel-Services besteht aus den Bereichen Einwohnerangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten, Fahrerlaubnisse und Grundsatzangelegenheiten/Servicestandards.

Ordnungsamtschef Frank Festersen soll Amtsleiter in beiden Ämtern bleiben. Die Führung des Stadtamtes soll aber bei Chief City Officer Jutta Schlemmer liegen, die dort die Abteilung Strategie und Kommunikation leitet. Die Unternehmerin aus Neumünster hatte im Juni 2021 in der Kieler Stadtverwaltung angeheuert.

Zwischenzeitlich hatte Stadtrat Zierau die Leitung des Einwohnermeldeamts sogar ein Jahr lang selbst übernommen.

Personalrat macht dem Stadtrat einen Strich durch die Rechnung

Der Personaldezernent wollte die Ämterteilung zum 15. Dezember 2021 über die Bühne bringen. Aber der Personalrat der Inneren Verwaltung hat dem Stadtrat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Amtsgründung ist mitbestimmungspflichtig. Die Gleichstellungsbeauftragte und die Behindertenvertretung haben schon zugestimmt. Der Personalrat (noch) nicht.

In zwei Sitzungen im Dezember hat das Gremium Bedenken angemeldet. Sie noch in diesem Jahr auszuräumen, blieb Zierau und Schlemmer verwehrt. Der Personalrat tagt in diesem Jahr nicht mehr. Nach der Sitzung am Vormittag des 22. Dezember war die Personalratsvorsitzende für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

So muss der Stadtrat sein größtes Vorhaben 2021 als guten Vorsatz mit ins neue Jahr nehmen. Zierau hat sich vorgenommen, die Unwuchten mit dem Personalrat im Januar oder Februar 2022 zu glätten und dann Vollzug zu melden.

Christian Zierau: „Heute bin ich einfach stolz“

Dabei hatte Zierau schon gejubelt. Zu früh gefreut. „Heute bin ich einfach stolz“, sagte der Stadtrat am 1. Dezember, als er die Organisationsverfügung unterzeichnete. „Ein Amt gründet man nicht alle Tage.“ Jetzt finde ein Prozess von knapp einem Jahr seinen Abschluss. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Einschränkend fügte Zierau hinzu: „Auf die praktische Umsetzung kommt es an.“

Der städtische Dezernent für Personal, Finanzen, Ordnung und Feuerwehr beschrieb beide Ämter so: „Ein Ordnungsamt, das neben Sicherheit auch die Themen Verkehr und Verbraucherschutz verstärkt umsetzt. Ein Stadtamt, das städtische Dienstleistungen und Services nach skandinavischem Vorbild für die Kielerinnen und Kieler entwickelt.“

Kiels Vorbilder liegen in Skandinavien

Tatsächlich hatten Zierau und Schlemmer sich in den Rathäusern von Aarhus, Kopenhagen, Tallin und Göteborg Anregungen für die Neuaufstellung geholt. In der estnischen Hauptstadt Tallin hatte vor allem der Stand der Digitalisierung Zierau beeindruckt. In Kiels dänischer Partnerstadt Aarhus war es die Bürgernähe der Behörden. Von den Dienstreisen in den Norden stammen Ideen wie mobile Ausweisstellen auf Wochenmärkten.

„Bürgerservice ist das Herz der Stadtverwaltung“

So weit ist es in Kiel noch lange nicht. Aber Zierau ist sicher: „Die neue Organisation bringt Anpassungen, die in beiden neuen Ämtern für Wirkung und Stabilität sorgen werden.“ Sie dienten am Ende allen: den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitarbeitenden und der Stadt. „Funktionierende städtische Dienstleistungen und Services sind einfach das Herz einer Stadtverwaltung“, bekennt der Stadtrat. „Hier darf es keine Ausreden geben.“

Trotzdem gibt es schon mal eine. „Es ist nicht gleich alles sofort fertig“, sagt Zierau. „Wir sind in einem Prozess, und während einer Pandemie sind leider keine Wunderdinge zu erwarten.“

Neuer Empfangsbereich im Kieler Rathaus

Ein sichtbares Zeichen hat das neue Stadtamt schon, bevor es überhaupt gegründet ist. Der Eingangsbereich vor dem Einwohnermeldeamt im Kieler Rathaus ist umgestaltet worden. Der sperrige Auskunftstresen ist abgebaut und an leichter erreichbarer Stelle ersetzt worden.

Der Umbau des Empfangsbereichs sei „ein erster, nach außen erkennbarer Schritt für den neuen Erstkontakt und die Willkommenskultur nach skandinavischem Vorbild für Kielerinnen und Kieler, die ihr Anliegen im Rathaus direkt erledigen wollen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Chief City Officer Schlemmer sagt: „Eine bewusste Empfangskultur soll das Stadtamt auszeichnen.“

Sicherheitskräfte lenken den Besuchsverkehr

Im neuen Eingangsbereich kontrollieren externe Sicherheitskräfte die Einhaltung des Hygienekonzepts, lenken die Besucherinnen und Besucher und führen sie den zuständigen Verwaltungskräften zu. Zierau: „Wir wollen erledigungsorientiert arbeiten und ab Betreten des Rathauses professionell mit den Anliegen der Kielerinnen und Kieler umgehen.“

Telefonische Erreichbarkeit soll besser werden

Dazu gehört auch dies: „Auch unsere telefonische Erreichbarkeit in den bürgernahen Ämtern müssen wir verbessern und verbindlicher gestalten“, sagt Schlemmer. „Da wollen wir zeitnah erste Erfahrungen sammeln.“