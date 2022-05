Stadtbahn-Pläne: Wo es auf dem Kieler Ostufer schwierig werden kann

Kiel

Nicht alles, was der Umwelt gut tut, ist im Zweifel nett für die Natur. Beim Spaziergang in Kiel-Gaarden zeigte sich das am Dienstag gleich zum Start, als sich die Interessierten an der Ecke Werftstraße/Karlstal trafen: Weil die Bahn dereinst inmitten der Straße Karlstal fahren soll, müssten die dort grünenden Bäume wohl oder übel weichen, erläuterte Christoph Karius von der Stabsstelle Mobilität im Rathaus.

Bedauern darüber war in der Gruppe wahrnehmbar, aber kein Aufschrei der Empörung. Vielleicht blieb es so ruhig, weil die Planungen noch ganz am Anfang stehen, wie die Verantwortlichen der Stadt und des Ingenieurbüros Ramboll wiederholt betonten. Ein Stück stand wohl auch die Einsicht dahinter, dass Projekte dieser Ordnung immer Zielkonflikte mit sich bringen.

Spaziergang im Regen. Unter unwirtlichen Bedingungen führte die Route in die Elisabethstraße. Die Stadtbahn soll nach aktuellen Vorstellungen mitten durchs Zentrum von Gaarden führen. Quelle: Martin Geist

Wird es an der Kreuzung Elisabethstraße/ Karlstal zu eng?

Und auch Zweifel. „Geht das überhaupt?“, wurde mehrfach an der Stelle gefragt, wo die Elisabethstraße ins Karlstal mündet. Tatsächlich ist der Radius für eine mindestens 45 Meter lange Bahn und auch für einen als Alternative diskutierten 26 Meter langen Schnellbus recht eng, aber zu bewältigen. Was nach Meinung von Ramboll-Planer Jakob Mirea nicht zuletzt deshalb so ist, weil das an der Ecke abgeschrägte Rewe-Gebäude die entscheidende Fläche freigibt.

Über den Vinetaplatz zur Haltestelle Alfons-Jonas-Platz bis hinunter zur Werftstraße soll die Bahn dann führen. Und auch das weckte Skepsis. „Die Fußgängerzone ist teilweise so eng, dass man Angst um die Sicherheit spielender Kinder haben muss“, gab Spaziergänger Wolfgang Strunk zu bedenken.

Schrittgeschwindigkeit in der Fußgängerzone

Christoph Karius beruhigte. Es verstehe sich von selbst, dass in solchen Zonen Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. Und wie jetzt schon von den leisen E-Bussen am Holstenfleet praktiziert, werde eben gebimmelt, wenn es Anzeichen für Leichtsinn bei Kindern oder auch Erwachsene gibt.

Die Anbindung des Zentrums von Gaarden ist auch ein erklärter Wunsch von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Da wohnen viele Menschen, und es gibt viele Geschäfte“, lautet sein Argument.

Ebenfalls viele Menschen wohnen in der Wiener Allee in Elmschenhagen Nord. Das Problem: Diese Menschen haben viele Autos und keinen Platz auf eigenen Grundstücken. Bis hinauf zum Kreisel an der B 76 müssten jedoch fast alle Parkplätze an der Straße der Stadtbahn weichen. „Wie stellen Sie sich das vor?“, fragte ein Betroffener, und schon entspann sich eine lebhafte Diskussion. „Parkplätze für private Autos vorzuhalten, ist nicht Aufgabe der Stadt“, merkte Harald Schwind vom Tiefbauamt an. Letztlich gehe es in der Wiener Allee um die Entscheidung für Bäume oder für Autos.

Auf dem Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen-Nord wurden die ersten Pläne für eine Stadtbahn gezeigt. Quelle: Martin Geist

Ingolf Berger vom Planungsbüro Ramboll sicherte indes zu: „Wir suchen nach Lösungen.“ Die Erfahrung mit vergleichbaren Projekten zeigt nach seinen Angaben, dass dank eines hochwertigen Nahverkehrs im Lauf der Zeit viele Autos abgeschafft werden. „Vielleicht nicht das erste, aber der Zweit- oder Drittwagen“, fügte er hinzu.

Grünen-Ortsbeirat Michael Stich griff das dankbar auf. „Es gibt hier Familien, die haben vier Autos, das wirft einen um“, rief er aus und forderte zum Nach- beziehungsweise Umdenken auf: „Ist man wirklich nur frei, wenn jeder ein Auto hat? Mobilität ist auch anders möglich.“

Stadtbahn: In Gaarden und Elmschenhagen könnten Stellplätze für Autos wegfallen

Stellplätze würden zwar auch in Gaarden wegfallen, allerdings steht hier mit dem nicht ausgelasteten Parkhaus eine Alternative zur Verfügung. In Elmschenhagen wäre dies deutlich komplizierter.

Jedoch bleibt für diesen Stadtteil mehr Zeit zum Nachdenken. Während Gaarden sehr früh, also schon ums Jahr 2030 an die Schiene oder den ebenfalls auf eigener Trasse fahrenden Schnellbus soll, käme der Anschluss von Elmschenhagen laut Planer Jakob Mirea „einige Jahre später, aber nicht erst 2040“.