Sie soll einmal die Kielerinnen und Kieler von A nach B bewegen, bewegt im Vorfeld aber vor allem die Gemüter: Die geplante Stadtbahn für die Landeshauptstadt. Nicht nur in den sozialen Medien hat die am vergangenen Wochenende vorgestellte konkretisierte Trassenführung für ein hochwertiges ÖPNV-System lebhafte Diskussionen befördert – auch Institutionen und Vertreter aus Kommunalpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und Universitätsmedizin beteiligen sich an der Debatte.

So begrüßt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) „ausdrücklich die Etablierung der Stadtbahn“, sagt Vorstandschef Jens Scholz, der zugleich auf die „selbstverständliche“ Integration anderer Unikliniken in ÖPNV-Konzepte verweist: „Die Hansestadt Hamburg baut ihrem Universitätsklinikum eine eigene S-Bahnstation.“ Eine Anbindung des Kieler Campus an die Kieler Stadtbahn „sollte unbedingt im ersten Schritt der Realisierung erfolgen“, fordert Scholz nun.

Kieler CAU begrüßt die Planungen zur neuen Stadtbahn

Auch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zeigt man sich erfreut über die Details: „Wir begrüßen die Planungen zur neuen Stadtbahn in Kiel sehr. Die Universität Kiel war und ist bei der Trassenplanung maßgeblich eingebunden“, betont Uwe Pfründer, Leiter des Geschäftsbereichs Gebäudemanagement der CAU. „Unser Ziel ist es, den Campus mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilitätslösungen innerhalb von Kiel wie auch regional anzubinden“ – mit einem zeitgemäßen ÖPNV.

Vom Kieler Ostufer klingt das Echo etwas zurückhaltender. Die Fachhochschule (FH) Kiel „begrüßt grundsätzlich jede Form der perspektivischen Verbesserung der ÖPNV-Anbindung“ – so formuliert es FH-Präsident Björn Christensen. „Für die Frage des konkreten Anschlusses der FH Kiel an die Stadtbahn-Trasse stehen wir sehr gerne für einen tiefergehenden Austausch mit der Stadt bereit.“ Einen Wunsch hat Christensen auch: „Hierbei sollte insbesondere auch die Frage der Querung der Schwentine-Mündung Berücksichtigung finden.“

Mit Blick auf eine zukünftige bauliche Umsetzung der Stadtbahn ist es aus Sicht der Industrie- und Handelskammer zu Kiel (IHK) besonders wichtig, „mit frühzeitiger Kommunikation und belastbarem Baustellenmanagement die Nachteile für die hiesigen Gewerbetreibenden so gering wie möglich zu halten“, gibt Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, zu bedenken. Die Stadtverwaltung lobt sie indes für ihr „transparentes und nachvollziehbares Verfahren“.

Von Planungen mit „Licht, aber auch Schatten“ spricht die FDP-Ratsfraktion, so deren verkehrspolitische Sprecherin Christina Musculus-Stahnke. Sie begrüßt explizit, dass Meimersdorf und die FH in der Trassenplanung berücksichtigt werden sollen. Allerdings sei die geplante Anbindung des Kieler Nordens durch Schnellbusse nicht bedarfsgerecht. Aus ihrer Sicht sei die kostspielige Querung des Kanals über kurz oder lang gerechtfertigt.

Für SSW-Ratsfraktion ist das Konzept „tragfähig für ganz Kiel“

Anders als die FDP zeigt sich die SSW-Ratsfraktion mit den Schnellbussen über den Kanal zufrieden und unterstützt die vorgelegten Planungen. „So lange die Lösungen für die Anbindung des Kieler Nordens und Südens Bestand haben, wird dieses Projekt nicht am SSW scheitern“, freut sich Ratsherr Marcel Schmidt über das „tragfähige Konzept für ganz Kiel“.

Sehr viel durchwachsener fallen die Reaktionen im Internet aus. Dass die Stadtbahn polarisiert, wird besonders bei Facebook-Nutzern deutlich. Neben Lob („modern“, „umweltfreundlicher“, „ruhiger“) stehen hier die grundsätzliche Infragestellung der Stadtbahn („überflüssig“) und Fragen zur Zukunftsfähigkeit („Schienen zeitgemäß?“) sowie Kritik an der Verkehrspolitik („Wir verlassen als Unternehmen Kiel. Gewerbegebiete am Stadtrand anderer Gemeinden werden zunehmend attraktiver.“) und den Kosten („Geldverschwendung“) im Raum. Zudem fühlen sich Autofahrer übergangen („das Autofahren so ungemütlich wie möglich machen“).

Kieler Unternehmer fordert: Auch Autofahrer berücksichtigen

Genau in diese Bahn lenkt auch der Kieler Unternehmer Marten Freund (Schlemmer-Markt Freund) seine Stellungnahme. Er vertritt im Vorstand des Händlerverbunds „Die Holtenauer“ die Interessen von rund 150 Mitgliedern. Ihnen sei bei der Planung des neuen ÖPNV-Systems wichtig, alle Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Radfahrer, Fußgänger, ÖPNV-Nutzer – aber eben auch die Autofahrer, betont Freund. Auf der Parkfläche seines Supermarkts gebe es im Jahr rund 120.000 Autobewegungen, weist er auf Kunden aus der Region hin, die womöglich im schlimmsten Fall die Kieler Innenstadt meiden würden.

Nach aktuellem Stand soll die geplante Nord-Trasse über die Holtenauer Straße führen – das hält Marten Freund auch für notwendig. Wenn die Stadtbahn gewollt sei und von der Ratsversammlung beschlossen werde, „wollen wir von der Holtenauer in die Gestaltung einbezogen werden“. Auch in Fragen des Baustellenmanagements oder eventueller Entschädigungen wolle man mitreden.

Und das Mitreden gelingt offenbar schon jetzt. Trotz aller wirtschaftlichen Sorgen „befürworten wir, dass die Stadt mit uns den Konsens sucht“, sagt Freund. Dabei hält er sich bei der Frage des zukünftigen Systems zurück: „Das ist ja noch in der Findungsphase.“

Gemeint ist das ÖPNV-System als schienengebundene Tram oder als Busrapidtransport-Alternative auf Reifen. Die Kieler Ratsversammlung muss bei der Entscheidung Vor- und Nachteile beider Varianten abwägen. Ein entscheidendes Kriterium wird dabei die Förderung durch den Bund sein, die es nur für das schienengebundene Straßenbahn-System gibt.