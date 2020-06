3,35 Millionen Euro – also exakt die Hälfte der benötigten Kosten für die zentrale Stadtbahn-Studie zu Wegführung und Systemfrage in Kiel – kommen vom Land. Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) übergab am Donnerstag den Förderbescheid an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.