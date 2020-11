Mit der Stadtbahn in Kiel geht’s voran. Das internationale Planungsbüro Rambøll hat sich jetzt der Trassenplanung angenommen. Das Ingenieurbüro mit 16 500 Fachleuten an 300 Standorten gehört der dänischen Rambøll-Stiftung. In zwei Jahren soll die Entscheidung fallen, welche Straßen betroffen sind.