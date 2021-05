„Ich habe sie schon vermisst!“ Mit einem Lächeln im Gesicht betritt eine ältere Dame am Donnerstagvormittag die Kieler Altstadt. Vom Schlossgarten kommend läuft die Seniorin in die Dänische Straße – vorbei an einer Stadtgöttin: Nach über einem Jahr ist die Bronzestatue Kilia zurückgekehrt.