Donnerstagabend geht es im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kieler Perspektiven“ um die „Kultur der Stadt“ – und um das Bild, das die Menschen in der Region von ihrer Landeshauptstadt haben.

Zunächst wird der Soziologe und Stadtplaner Albrecht Göschel ab 19 Uhr in der Pumpe (Haßstraße 22) einen ausführlichen Blick auf die Landeshauptstadt werfen. Göschel will die „identitätsstiftenden Orte Kiels“ in den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellen und Ideen präsentieren, wie diese Orte genutzt, bewahrt und möglicherweise auch verändert werden können.

Die Kieler lieben die Orte an der Förde

Beste Ansätze für diese Debatte liefert die KN-Umfrage, deren Ergebnisse Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion, im Anschluss vorstellen wird. Neben der Liebe zur Wasserlage und der Sehnsucht, endlich mehr daraus zu machen, belegen die Reaktionen auch, wie innenstadtmüde viele Menschen inzwischen sind. Vermisst werden Parkplätze, genervt sind zahlreiche Menschen von den Baustellen, die gleichzeitig Voraussetzung dafür sind, dass sich etwas ändert. Unstrittig ist: Es gibt eine große Verbundenheit mit der Stadt und den herausragenden Orten entlang der Förde.

Kiellinie, Tiessenkai oder Strände in Kiel sind gefragt

Als Beispiele werden immer wieder die Kiellinie, der Tiessenkai oder auch die städtischen Strände genannt. „Kiel ist hier niemandem egal“, sagt KN-Chefredakteur Christian Longardt. „Die Zukunft der Landeshauptstadt liegt den Menschen sehr am Herzen.“ In den zahlreichen Rückmeldungen im Rahmen der Umfrage wird Kiel als „schätzenswert“ und „entspannend“, „integrierend“ und „schnörkellos“ empfunden. Was das für die Baukultur bedeuten könnte, ist ein weiterer Aspekt des Abends, der auf dem Podium und mit dem Publikum diskutiert wird. Der neue ZOB belegt dabei, wie umstritten auch Neubauten sein können. Der Eintritt ist frei.

