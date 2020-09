Es ist wieder so weit – und es soll immer weiter gehen: Am Montag beginnt in Kiel die bekannte Aktion Stadtradeln – der dreiwöchige Aufruf, möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und gleichzeitig gegeneinander anzutreten. In Kiel ist Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Schirmherr der Aktion.