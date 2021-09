Von einer Light-Version konnte eigentlich keine Rede sein, denn gleich als die NDTSV Holsatia in Kiel ihre Tore öffnete, war am Sonntag schon mächtig was los auf dem Sportgelände am Strohredder. Auch des allerfeinsten Wetters wegen geriet das erstmals in dieser Form abgehaltene Dietrichsdorfer Stadtteilfest zum vollen Erfolg.