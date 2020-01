Bei den Ermittlungen zur Ursache für den Kellerbrand in Kiel-Mettenhof geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Das Mehrfamilienhaus am Bergenring, in dem sich 50 Bewohner aufhielten, musste in der Nacht evakuiert werden. Eine Familie erlitt eine Rauchvergiftung.