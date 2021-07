Stadtteilbüchereien in Not - Personalmangel sorgt in Mettenhof für eingeschränkte Öffnungszeiten

Die Kieler Stadtbüchereien leiden unter erheblichem Personalmangel: Jede siebte Stelle sei nach Angaben der Stadt gar nicht oder nur anteilig besetzt, im bibliothekarischen Bereich sogar fast jede vierte. Dies hat vielerorts Folgen für die Öffnungszeiten der Ausleihen: Besonders stark zeigt sich das in Mettenhof. Dort sorgt die eingeschränkte Verfügbarkeit für viel Kritik.