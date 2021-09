Es ist Kieler Woche! Und dazu gehören die Stadtteilfeste. Eins davon fand bei allerbesten Sonnenschein in der Straße Am Wohld in Kiel-Hasseldieksdamm statt. Open-Air-Gottesdienst, Kinderaktionen, Musik, eine Bilderausstellung zum 111-jährigen Bestehen des Stadtteils und die Möglichkeit, wieder gemeinsam feiern zu dürfen, lockten viele Menschen auf den Platz vor der Erlöserkirche.