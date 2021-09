Stadtteilfest: Rock und Sport in Elmschenhagen

Elmschenhagen

Schon zum zweiten Mal stieg am Donnerstag das Elmschenhagener Stadtteilfest zur Kieler Woche nicht wie sonst auf dem Andreas-Hofer-Platz, sondern auf der Sportanlage des TuS Schwarz-Weiß Elmschenhagen. Beim Publikum kommt das durchaus an, weil das helle und weitläufige Gelände vielerlei Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Der Grund fürs abermalige Ausweichen zu Schwarz-Weiß Elmschenhagen beginnt mit dem nur allzu bekannten großen C. Weil das Sportgelände nur einen Zugang hat, lässt sich dort kontrollieren, wie viele Leute feiern, sodass dem Infektionsschutz recht einfach Genüge getan werden kann. Nötig war derlei Vorsicht zunächst nicht.

Nur vereinzelt tummelten sich ältere und jüngere Gäste bei dem für 14 Uhr angesetzten Fest auf dem Platz, übten sich so wie die ganz schön ballsichere Jaylana im Torwandschießen oder drehten das mit den Wappen bekannter Fußballvereine bestückte Glücksrad. Die schönsten Preise gab es logischerweise, wenn das Rad beim Feld mit dem Logo des SW Elmschenhagen stoppte.

Viel Bewegung und Bühnenprogramm auf der Sportanlage

Schöne Sachen in Serviettentechnik bot auch Gabi Wörpel von der frisch eröffneten Kulturdiele Elmschenhagen an. Ums Geldverdienen ging es dabei nicht, sondern darum, die erst vor wenigen Wochen nach vielen Jahren Pause mit verändertem Konzept wieder an den Start gegangene Diele ein bisschen bekannter zu machen. „Wir gehen das ganz gelassen an“, betonte die Initiatorin.

Mit mächtig Wumms: Die neunjährige Jaylana beim Torwandschießen auf dem Sportplatz des TuS Schwarz-Weiß Elmschenhagen. Quelle: Martin Geist

Ponyreiten und Streichelzoo wie sonst auf dem Hofer-Platz gab es bei diesem Sport-, Spiel- und Stadtteilfest zwar nicht, wohl aber jede Menge Bewegungsangebote für die Kleinen – und auch ein beachtenswertes Bühnenprogramm. „Ohne das Kieler-Woche-Büro wäre das nicht möglich gewesen“, freute sich Schwarz-Weiß-Vorsitzender Stefan Rogacki über kulturfördernden Rückenwind aus dem Rathaus.

Die Band „Nellzy Music“ machte den Auftakt mit Hip-Hop und Rap aus Ghana und lockte damit schon mal einen ersten größeren Publikumsschwung an. Noch voller wurde es, als gegen 18 Uhr „Jr Sam“ Reggae aus Gambia spielte und zugleich die Preisvergabe für die beliebte Tombola des Elmschenhagener Sportvereins begann.

Deutschrock mit „Totzer & Friends“

Ein Selbstläufer war nach Einbruch der Dunkelheit der Auftritt von „Totzer & Friends“. Mit launigem Deutschrock machte die stark mit Schwarz-Weiß Elmschenhagen verbundene Band richtig Stimmung, zumal sich so manches Lied nicht nur den Reizen einzelner Damen, sondern auch der Stadt Kiel oder gar den Abteilungen des Sportvereins widmete.

Was indes bei dem Fest finanziell herausgekommen ist, steht noch nicht genau fest. Vereinschef Rogacki hofft aber auf einen kleinen Überschuss, damit die Sanierung des vor drei Jahren mit einem Sanierungsstau von fast 60 000 Euro von der Stadt übernommenen Sanitär- und Umkleidebereichs auf dem Sportgelände endlich bald abgeschlossen werden kann.