Kiel

Wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke Kiel heißt, wird am Donnerstag ab 7 Uhr das Versorgungsnetz optimiert. Im Zuge dieser Arbeiten können sich Eisen- und Manganablagerungen innerhalb des Rohrnetzes lösen. Dies könne in dem betroffenen Gebiet zu einer kurzzeitigen und vorübergehenden Eintrübung des Leitungswassers führen, teilt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster mit. Diese Verfärbung ist gesundheitlich unbedenklich.

„Während der Arbeiten spülen wir regelmäßig die Rohrleitungen im Kieler Süden, um die Eintrübung des Wassers auf ein Minimum zu reduzieren“, so Schuster weiter.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kunden, die trübes Wasser feststellen, sollten das Leitungswasser länger aus dem Hahn fließen lassen. Dann sollte es wieder aufklaren. Die Kieler Stadtwerke bitten für entstehende Unannehmlichkeiten um Verständnis. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein.