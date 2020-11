400 Tonnen Wasser – diese gewaltige Menge ging den Kieler Stadtwerken in den vergangenen Jahren teilweise täglich in ihrem Fernwärmenetz verloren. Grund dafür sind Leckagen in den Rohren. Um diese zu finden, färben die Stadtwerke ihr Wasser dauerhaft neongrün ein – und bitten die Kieler um Hilfe.