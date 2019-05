Kiel

Bislang ist der Test für den Einsatz an Parkplätzen mit E-Mobil-Ladesäulen ausgelegt, doch eine Ausweitung für reguläre Stellflächen sei möglich, erklärt Bastian Bauhaus, Grundsatzplaner bei den Stadtwerken. Diese Entscheidung trifft aber nicht der Energieversorger. Fürs Erste konzentrieren sich die Stadtwerke auf die Anwendung an den 23 E-Lade-Stellplätzen in Kiel.

Falschparker behindern bisherige Technik

Zwar gibt es bereits eine App, die anzeigt, ob an einer Station ein E-Auto aufgeladen wird, doch da es durch Falschparker regelmäßig zu sogenannten Fehlbelegungen kommt, sind die Angaben nicht zuverlässig. Mit einem Sensor im Boden kann überprüft werden, ob sich ein Fahrzeug auf der Fläche befindet – unabhängig davon, ob die Ladestation im Einsatz ist oder nicht.

Sensor mit Radar und Magnet

Das System fußt auf zwei Kontrollmechanismen: Sowohl mit einem Radar als auch mit einem Magneten wird ermittelt, ob ein Fahrzeug auf dem Parkplatz steht. „Das Radar zeigt, ob etwas über dem Sensor ist, das Magnetfeld erkennt, ob es sich um ein Auto handelt“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Damit der Lithium-Akku in dem Sensor lange hält, funkt die Technologie nur die nötigsten Daten – ist der Parkplatz belegt oder frei? Beim Funken wird die Übertragungstechnik „Lorawan“ verwendet.

Vorhersehbare Probleme in der Testphase

Noch dauert die Testphase auf dem Stadtwerke-Gelände an. Bis die Technik auf den öffentlichen Ladesäulen-Parkplätzen zur Anwendung kommt, braucht es noch etwas Vorlaufzeit. Denn noch läuft bei der Prüfung nicht alles rund. Obwohl bei der Vorführung für die Presse drei der vier Plätze mit E-Autos belegt sind, zeigt das Computerprogramm drei freie Stellflächen an.

Stadtwerke sind guter Hoffnungen

Der Sensor-Hersteller Bosch hat bereits angekündigt, dass es zu Beginn zu Schwierigkeiten kommen kann, Städte, die bereits auf die Technologie zurückgreifen, hatten am Anfang ebenfalls Probleme. „Ein Sensor benötigt etwa 15 bis 20 Parkzyklen, bis er erkennt, dass ein Auto über ihm steht“, erläutert Bastian Bauhaus. „Aber das System ist lernfähig“. Bauhaus ist guter Hoffnung, dass es in Kiel zu einer erfolgreichen Anwendung kommen kann. „Unser Vorstand ist willig, die Technik einzusetzen“, sagt auch Sprecher Schuster. Losgehen könnte es noch in diesem Jahr.

