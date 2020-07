Kiel

Während der Bauarbeiten an der Kreuzung Schleusenstraße/ Prinz-Heinrich-Straße sei es zu dem Malheur gekommen. Betroffen sind nach ersten Erkenntnissen die Stadtteile Brunswik, Düsternbrook, Wik und Blücherplatz. Sechs Spezialisten seien bereits vor Ort und hätten 500 der 6000 betroffenen Haushalte bereits wieder zuschalten können. Wann die restlichen 5500 Haushalte mit Strom rechnen können, könne man noch nicht sagen, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel. "In den kommenden Stunden sollte der Strom allerdings wieder fließen", sagt Schuster.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Kiel.