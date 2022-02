Stadtwerke Kiel warnen vor Betrügern an der Haustür

Kiel

Es geht wieder los. Die Stadtwerke Kiel warnen erneut vor unseriösen Haustürgeschäften. Sie hätten Hinweise, dass Vertreter anderer Energieversorger sich derzeit als vermeintliche Mitarbeiter der Kieler Stadtwerke vorstellen.

„Unter dem Deckmantel des regionalen Versorgers erschleichen diese Leute sich neue Strom- und Gasversorgungsverträge für andere Anbieter“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. „Mit dubiosen Begründungen ergaunern die Betrüger Unterschriften, die zu einem neuen Energieliefervertrag führen.“

Wichtig ist Schusters Hinweis: „Die Stadtwerke Kiel machen gar keine Haustürgeschäfte!“ Wer einen angeblichen Stadtwerke-Mitarbeiter vor der Tür stehen hat, könne ihm dieselbe getrost vor der Nase zuschlagen.

Auch wichtig ist dieser Hinweis: Wer aufgrund einer Irreführung einen Vertrag abschließt, kann auf das gesetzliche Widerrufsrecht zurückgreifen. Es gilt innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss.

Stadtwerke Kiel sagen Ja zum Wettbewerb – aber fair muss er sein

„Wir stehen dem Wettbewerb offen gegenüber“, versichert Schuster. „Der sollte aber seriös und fair laufen.“ Die Stadtwerke seien über jeden Hinweis zu unseriösen Geschäften an der Haustür oder auch am Telefon dankbar. Das Unternehmen gehe in solchen Fällen regelmäßig gegen verschiedene bundesweit agierende Energieversorger gerichtlich vor.

Schuster alarmiert mit einem weiteren Warnhinweis: Betrüger nutzten den guten Namen der Stadtwerke auch, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen.

So berichte aktuell die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein von einem Fall, bei dem ein angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter bei einem Rentner in Kiel geklingelt hat. Unter einem Vorwand gelangt der Gauner in die Wohnung. Währenddessen schleicht sich ein zweiter Mann rein und bestiehlt den Rentner.

„Von den Stadtwerken waren beide nicht“, versichert Schuster. „Daher bitten wir, bei solchen Besuchen besonders vorsichtig zu sein.“