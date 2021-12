Städteforscher Charles Landry will Kiel zum Kreativstandort machen

Kiel

Kiel ist Landeshauptstadt, Stadt am Meer und deshalb natürlich auch Sailing City. Aber ist Kiel eine kreative Stadt? Diese Frage stellte das städtische Referat Kreative Stadt Ende vergangenen Jahres an die Kielerinnen und Kieler. Rund 460 Menschen gaben Antwort darauf.

Das im Sommer dieses Jahres vorgestellte Ergebnis der Online-Umfrage: Neben vielen kreativen Stärken, die allerdings noch besser genutzt werden könnten, wünschen sich die Befragten auch neue kreative Energien für ihre Stadt. Viele fanden zudem, dass Kiel überregional noch nicht hinreichend als Kreativstandort bekannt ist.

Der mehrstufige Prozess, in dem sich dies unter dem Schlagwort „Creative City Making“ ändern soll, ist dieser Tage einen Schritt weitergekommen. Ende November war der international renommierte Stadtentwickler Charles Landry zu Gast in Kiel. Mit ihm machten sich rund 40 Kielerinnen und Kieler im Rahmen von Vorträgen, Workshops und einer Kreativ-Tour daran, den kreativen Potenzialen der Stadt auf die Spur zu kommen.

Städteforscher Charles Landry sieht die Stadt und ihre Menschen als Ganzes

In seinem Vortrag „Creative City – Its past, present and future“ erläuterte der 73-jährige Brite, welche Chancen in dem von ihm in den 1970er-Jahren entwickelten Konzept der Kreativen Stadt heute liegen. „Der Prozess des Creative City Making sieht die Stadt mit ihren Menschen, Organisationen und Initiativen als Ganzes und will deren Kreativität, Potenziale und kollektive Intelligenz nutzen, um aktuelle Herausforderungen sowie gesellschaftliche Entwicklungen auf neue und vor allem kreative Weise zu lösen“, erläuterte Landry.

Im weltweiten Transformationsprozess der klassischen Wirtschafts- und Standortfaktoren misst er dem kreativen Potenzial in Städten eine besondere Bedeutung für deren Überlebensfähigkeit bei. Dabei sei auch die Frage wichtig, welchen Einfluss Kreativität bei Politik, Entscheidungsträgern, Verwaltung, der Bevölkerung und Institutionen auf die künftige Entwicklung der Städte nehme.

Creative City: Gefragt ist „kreative Ökologie“

Das Konzept des Creative City Making gehe davon aus, dass Städte eine „kreative Ökologie“ benötigen, um ihre komplexen Herausforderungen zu meistern, zu denen heute beispielsweise die Digitalisierung, die Vielfalt und die Abwendung des Klimawandels zählen. Vor diesem Hintergrund würden sich die Vorstellungen davon verändern, was großartige Orte und Städte ausmacht, ebenso wie die Vorstellungen davon, was getan werden sollte.

Renate Treutel: „Es ist sehr spannend, kreative Köpfe wie Orte in Kiel aufzuspüren“

Renate Treutel freute sich über den kreativen Input des Impulsgebers: „Viele wissen, mehr desselben ist keine Option, um Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Es ist sehr spannend, kreative Köpfe wie Orte in Kiel aufzuspüren, um neue und ungewöhnliche Wege zu entwickeln“, urteilte die Dezernentin für Kultur und Kreative Stadt. Und ergänzte: „Das reizt Menschen, wie man auf der Kick-off-Veranstaltung erleben konnte.“

Bestenfalls solle die beteiligungsorientierte Strategie zur Weiterentwicklung Kiels im kommenden Jahr weiter verfolgt werden, so die Bürgermeisterin: „Wir hoffen sehr, dass uns Corona nicht auch im nächsten Jahr wieder ausbremst, sondern wir mit Charles Landry weiter durchstarten können.“